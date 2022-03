La Pro non sfonda: la Pergolettese la ferma sull'1-1

Niente terza vittoria consecutiva. La Pro Vercelli di Franco Lerda non va oltre il pareggio in casa contro la Pergolettese ma, almeno per ora, allunga sul sesto posto in classifica. Un match che i bianchi avrebbero ai punti meritato di vincere viste le numerose occasioni avute nell'arco dei 90 minuti per portare a casa i tre punti, ma va detto che i lombardi sono venuti al Piola giocando la loro onesta partita, non solo difensiva. Il gol lampo di Panico faceva presagire un pomeriggio sereno per i leoni, ma il pareggio di Scardina ha complicato i piani della squadra di Lerda che, con il passare dei minuti, è apparsa un po' troppo frenetica e imprecisa negli ultimi 16 metri.

La Pro, schieratasi con un tridente inedito formato da Bruzzaniti-Panico-Della Morte, ha creato diversi problemi alla retroguardia gialloblu non dando grossi punti di riferimento. Dopo la rete del pareggio i leoni hanno avuto due occasioni colossali (il palo di Auriletto e soprattutto la chance sprecata da Vitale a tu per tu con Soncin) che non è riuscita a capitalizzare. Nella ripresa il forcing vercellese ha portato a diverse possibilità di ritornare in vantaggio ma l'imprecisione l'ha fatta da padrone. I tentativi di Gatto, Panico e Auriletto non portano i frutti sperati e la Pro si deve accontentare di un punto che la porta (prima dell'impegno del Renate) a -3 dal quarto posto.