La conviviale dedicata a Gianni Brera

La conviviale di marzo del Panathlon Club Vercelli era dedicata a un grande giornalista, forse il più grande giornalista sportivo di tutti i tempi: Gianni Brera. Al ristorante “Basilico”, ci si è trovati di fronte a una selezione di salumi raffinati, a un piatto di risotto alla milanese, ad una portata di ossobuco con polentina grigliata. Una cena a tema con un menù di piatti tipicamente “lombardi” studiato non a caso, ma con un preciso scopo: ricordare la figura di Gianni Brera rievocandone la sua passione per lo sport e l’umanità a tavola.

Un plauso deciso va attribuito agli chef che hanno cucinato con sapiente maestria le portate, come va fatto agli ospiti di primissima importanza, relatori della serata, che hanno fatto rivivere il Brera scrittore, sportivo e buongustaio, vale a dire la Professoressa Paola Bernascone Cappi, presidente dell’Università Popolare di Vercelli e delegata dell’Accademia Italiana della Cucina, unitamente a Raffaella Lanza, volto noto e giornalista de La Stampa, la quale “non ha bisogno di presentazioni in quanto brava professionista conosciuta da tutti a Vercelli”- come introdotto dal presidente del Panathlon Agostino Gabotti. Presenti in sala anche una delegazione dell’Accademia Italiana della Cucina, l’assessore allo Sport del Comune Mimmo Sabatino, e il vicepresidente del consiglio comunale Gianni Marino.

Il “Gioànn Brera”, come veniva apostrofato Gianni Brera, le abitudini giornalistiche e culinarie di personaggio che ha lasciato un’impronta così profonda nel giornalismo italiano, sono state evidenziate nella relazione di Raffaella Lanza. “Colui che ha inventato neologismi più che mai attuali nel linguaggio comune. La mitica penna pavese ha cambiato radicalmente il modo di raccontare, la valenza ideologica dei suoi racconti sfociava nella prosa, certo non si limitava alla fredda cronaca. A diciassette anni Brera era già un talento e, grazie al suo estro, sui più importanti giornali nazionali nascevano nuove terminologie: “rifinitura”, “incornata”, goleador”, “melina”, “contropiede”. E poi sui soprannomi dei calciatori, “Abatino” riferito a Rivera, “Bonimba” Boninsegna, “Puliciclone” Pulici, “Rombo di Tuono” Gigi Riva. Sinonimi che hanno lasciato un’impronta significativa nel mondo giornalistico sportivo.

E poi c’era il Gianni Brera enogastronomico – tratteggiato da Paola Bernascone – “il Brera che a tavola usava lo stesso linguaggio colorito e immaginifico come per le cronache sportive. Grande intenditore di vini, tavole imbandite con innumerevoli vuoti di bottiglie nelle cene con il grande amico Nereo Rocco. A Gianni Brera piacevano soprattutto i piatti di sostanza, era un profondo conoscitore delle cucine regionali, sia italiana che francese, tra tutte, però, amava la cucina lombarda, dell’Oltrepò pavese, il suo vino “Barbacarlo” . Famosi i suoi abbinamenti dei vini ai calciatori: Franco Baresi al “Brunello”, Bergomi al “Barolo”, Maldini e Vialli al “Barbaresco”.

Gianni Brera morì il 19 dicembre 1992 in un incidente automobilistico tra Codogno e Casalpusterlengo. Nel trentennale della sua scomparsa è stato ricordato così, al Panathlon, alzando un calice di vino rosso a conclusione della conviviale.