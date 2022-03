Un girone fa il punto più basso, ora serve la "vendetta"

Esattamente un girone fa ci si preparava per il match che avrebbe mandato nel baratro la gestione Scienza. Dopo l’inaspettato ko interno con il Legnago, i bianchi si apprestavano a invertire la tendenza in terra lombarda, ma tutto andò per il verso sbagliato. Finì con un clamoroso 4-0 per i gialloblu e la Pro terminò quella partita in nove. Fu sicuramente il punto più basso della stagione perché i due successivi ko contro Padova e Triestina che condannarono definitivamente l’ex tecnico del Monopoli erano decisamente più accettabili rispetto a quell’umiliazione Un girone dopo tutto è cambiato: la squadra ha ritrovato solidità, la difesa subisce pochi gol e, soprattutto, sono arrivati i risultati. L’umore del gruppo è buono e addirittura si è rientrati in gioco per il quarto posto. E allora per proseguire questo percorso si deve passare assolutamente dalla partita di domani: una “vendetta sportiva” che deve essere compiuta.