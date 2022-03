Tonello terzo alla Granfondo Castello di Monteriggioni

Esordio stagionale con un prestigioso terzo posto in provincia di Siena alla Granfondo Castello di Monteriggioni di mountain bike per il classe 1985 ciglianese Alessandro Tonello in forza alla Lissone Mtb. Tra gli Amatori, nella categoria M2, è stato preceduto solo da Andrea D’Oria (Cicli Taddei) ed Efrem Bonelli (Team Todesco).

"La gara è andata molto bene e avevo una gran voglia di rimettere il numero di corsa e averlo fatto a Monteriggioni è stato eccezionale. Non ho ancora il ritmo e il fuori giri giusti per fare la differenza, ma sono comunque andato forte in una gara dal livello altissimo e vinta, nella mia categoria, dal campione del mondo D’Oria. Rispetto alla gara di ottobre, sullo stesso percorso e in condizioni simili, ho abbassato il mio tempo di due minuti e mezzo, sono quindi soddisfatto. La gara è stata eccezionale, c’erano 1.300 partenti, tanti professionisti, e una partenza a razzo ai 60 chilometri orari. Abbiamo preso a tutta dalla prima salita con 25 minuti veramente tosti, poi ho tenuto bene per tutto il percorso e ho avuto ottimi riscontri a livello di classifica. Questo esordio per me segna un passo avanti e mi rende sereno e felice. Domenica 27 marzo tornerò già in gara ad Alassio, poi il mese di aprile sarà scarno di appuntamenti e probabilmente faremo qualche gara di cross country per non perdere il ritmo gara. Nella classifica della Trek Zero Wind Mtb Challenge quest’anno invece per me sarà più dura in quanto c’è un ex professionista che si è iscritto da amatore".