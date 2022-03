L'Under 17 batte la Pro Patria e torna in vetta alla classifica

Weekend agrodolce per le giovanili della Pro Vercelli. Due vittorie, un pareggio e due sconfitte, il bilancio delle bianche casacche. Successo e ritorno in testa alla classifica per l’Under 17, che conquista i tre punti grazie al 5 a 1 sulla Pro Patria e supera la Giana Erminio al primo posto. Si ferma a due la striscia di vittorie dell’Under 16, che cade rovinosamente in casa perdendo 4 a 0 contro il Renate. I ragazzi di mister Mero rimangono al quarto posto. 3 a 3 nel match dell’Under 15 contro la Pro Patria. Il pareggio fa scivolare i ragazzi di Leardi al terzo posto in classifica. Vittoria esterna per l’Under 19, che supera il Bra secondo in classifica con il risultato di 3 a 1. Infine, brutta sconfitta per l’Under 15 regionale: 7 a 0 dal Torino capolista.