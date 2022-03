Csi: vincono le prime tre della classe

Ottavo turno consegnato agli archivi per il campionato Csi 2021/2022. 2 a 0 per la capolista Sporting Santhià, in trasferta sul campo degli Warriors. Gol di Azhar e Vedda. Spettacolo nell’Old Firm tra Celtic e Rangers, che si aggiudicano gli ospiti per 2 a 3. La doppietta di Petkov e Vagni regalano i tre punti. Poker del Villata, che con le reti di Varelli, due volte Dell’Olmo e Halili, superano il Castigliano. Pareggio nel match di bassa classifica tra Polisportiva Rivese e Crova. Cinquegrana e Menicozzi firmano l’1 a 1 finale. Successo di misura dell’Alice Castello sulla Sangermanese. Marcatura di Verzella. Niente da fare per il Trino ’04, che perde 2 a 1 contro lo Stroppiana dopo due vittorie consecutive. Fatali i gol di Piolotto e Novella. Vittoria per il Livorno Ferraris: 2 a 0 al Costanzana Dream Team grazie alla doppietta di Arnone. Si giocherà il 22 marzo, invece, la partita tra Borgo d’Ale e Club Atletico Varsej. A riposo il Mi.Vi.Da Crescentino.