Vittorie che sanno di rinascita per Borgo, Santhià e Academy

Giornata di rinascita per Borgovercelli e Santhià in Eccellenza e Promozione, vittorie anche per Cigliano e Gattinara in Prima Categoria, Lozzolo in Seconda, Academy Pro Vercelli, Lenta 2011 e Fusion Tronzano Polisport in Terza.

In Eccellenza si giocava la nona di ritorno e spiccava il derby del “Vigino” tra Borgovercelli e Lg Trino vinto dai padroni di casa per 1-0 con rete di Tettamanti su rigore al 17’. I borghini ci avevano già provato con Tettamanti al 2’, i trinesi con Zichittella e Chiaria al 13’. Dopo il vantaggio borghino, al 20’ Canino di testa ha cercato il raddoppio, ma al 30’ ha dovuto abbandonare per infortunio, sostituito da Bertolone, stessa sorte toccata a Meo Defilippi al 40’, sostituito da Moscardi. Clamoroso il gol fallito da Tettamanti al 32’ solo davanti al portiere avversario. Nel recupero del primo tempo doppio tentativo da dentro l’area di Zichittella, con doppia respinta del portiere. Nella ripresa annullato un gol al Borgovercelli al 63’ tra le proteste, espulso il portiere trinese Cioffi al 70’ per fallo da ultimo uomo di Moscardi. Occasioni nitide nessuna, 1-0 il finale per il Borgovercelli. Dopo il fischio finale cartellino rosso per il borghino Graziano.

L’Alicese Orizzonti esce invece con un 2-2 da Valdengo contro la Fulgor Ronco Valdengo: gol di Edalili su rigore e Gai.

Quinta di ritorno in Promozione dove rinasce il Santhià che vince in casa 1-0 contro la Juventus Domo col rigore di Zarmanian. Sconfitta per 3-0 del Bianzè in casa della Chiavazzese.

In Prima Categoria si è giocata la quinta di ritorno: vittoria netta del Cigliano che si è imposto per 4-0 a San Nazzaro Sesia con doppietta di Lami e reti di Genestrone e Bruno. Vittoria casalinga del Gattinara contro la Serravallese per 2-0 con doppietta di El Azhari. Pari interno della Pro Roasio contro il Ponderano, 3-3 con doppietta di Rimi e rete di Pantano. Sconfitta casalinga della Pro Palazzolo, 0-1, con il Valdilana Biogliese. Riposava la Virtus Vercelli.

Sesta di ritorno in Seconda Categoria: il Lozzolo si impone per 2-1 in casa contro il Casale Corte Cerro con reti di Zanetti e Zariate; sconfitta di misura per il River Sesia a Cameri, 1-0; pareggio per 0-0 frl Livorno Ferraris in casa dell’Agliè Valle Sacra.

Quinta di ritorno in Terza Categoria e nuove sorprese: il Palestro perde 2-1 in casa del Lenta 2011 che si impone con la doppietta di Catalano, a segno Borotti per gli ospiti, mentre la Crescentinese pareggia in casa 1-1 col Canadà col gol di Marteddu, in rete Soncini per gli ospiti, e l’Academy Pro Vercelli si impone 2-0 sul campo della Cossatese con reti di Paco e Canay. La Fusion Tronzano Polisport vince 1-0 in casa con l’Accademia Soccer Biella con rete di Bonanno, ed infine la Tricerrese Andrea Bodo pareggia 1-1 in casa del Masserano Brusnengo con gol di Bersano. La classifica vede ora Palestro e Academy Pro Vercelli appaiate in testa a 32 punti, la Crescentinese segue a 31.