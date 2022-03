Sara Della Cioppa vince la prova europea Under 23 a Zagabria

Grande trionfo per la vercellese Sara Della Cioppa nella tappa croata del Circuito Europeo Under 23 di spada femminile. La spadista della Pro Vercelli è salita sul gradino più alto del podio di Zagabria grazie al successo per 15-7 in finale sulla serba Jovana Zivanovic.

Della Cioppa era arrivata a giocarsi il match per il titolo grazie a una marcia spedita che l’aveva vista superare l’olandese Sizoo (15-9) e altre due rappresentanti della Serbia, la Grijak (15-10) e la Kecman, quest’ultima in un’avvincente semifinale conclusasi 15-14. Di fatto, la stoccata che ha spianato alla vercellese la strada verso questa affermazione internazionale.