Santhià non fa sconti: 3-0 nel derby con la Multimed

Sconfitta esterna per la formazione maschile di serie C del Multimed Volley Vercelli, che è stato superato dalla forte compagine della Pallavolo Santhià Stamperia Alicese (3 a 0). “A parte il primo set, dove siamo partiti molto contratti – il pensiero dell’head coach Cristiano Giribuola – è stata una gara lottata ed equilibrata. Da parte nostra c’è sicuramente del rammarico perché se da una parte siamo riusciti a giocarcela alla pari contro una squadra di altissimo livello, dall’altra non siamo stati abbastanza lucidi a mettere a terra le palle decisive che avrebbero potuto cambiare il risultato. Sia nel secondo che nel terzo set, persi 25 a 23 e 26 a 24, la differenza l’ha fatta qualche errore di troppo da parte nostra. Ora dobbiamo voltare pagina e pensare subito alle prossime gare, decisive per provare a restare agganciati alle zone alte della classifica”.