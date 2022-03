La dedica speciale del match winner

"Abbiamo giocato con l'atteggiamento giusto, soffrendo quando dovevamo soffrire e conquistando tre punti importanti per la classifica". Questo il pensiero di Giuseppe Panico, match winner della partita vinta dalla Pro Vercelli sul campo del Legnago. "Abbiamo sofferto un po' nella prima parte, ma poi abbiamo meritato la vittoria. Siamo stati anche sfortunati ad aver colpito tre pali che ci avrebbero consentito di chiuderla prima"

Poi alcune parole toccanti: "Voglio dedicare il gol a mio cugino. E' mancato due settimane fa, aveva solo 15 anni e il calcio era la sua passione. Lo porterò sempre con me: questo gol e quelli che spero di fare in futuro saranno tutti per lui".