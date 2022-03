L'Engas vince una partita pazza:9-8 al Montebello

Partita pazza sabato sera al PalaPregnolato tra Engas Hockey Vercelli e Montebello. 9-8 il risultato finale per i nerogialloverdi, che hanno rimontato nell'ultima parte del match il risultato. Protagonista Juan José Moyano con quattro reti, a segno anche con una doppietta Massimo Tataranni e Matteo Zucchetti, oltre a Giorgio Maniero. Sempre assente per infortunio Nicolas Ojeda. Tre punti fondamentali in ottica playoff per i vercellesi.