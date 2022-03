Ora è il momento di inanellare il giusto filotto

Con l'inaspettata sconfitta della Triestina contro la Pergolettese, la Pro Vercelli occupa il sesto posto solitario in classifica a -2 dal Lecco quinto. Quando il direttore sportivo Casella a inizio gennaio fissò il quinto posto come obiettivo da raggiungere i bianchi si trovavano a -9 dalla Triestina che occupava proprio quella posizione. A molti sembrava uno svantaggio troppo ampio da poter colmare e invece, in due terzi di girone, i leoni non solo hanno agganciato i biancorossi, ma li hanno anche superati. Il buono e continuo rendimento della squadra di Lerda e quello troppo intermittente di quella di Bucchi hanno fatto sì che questa ipotesi si verificasse in così poco tempo. Il Lecco, ad esempio, si trovava addirittura dietro la Pro Vercelli a inizio 2022 e grazie ad un buon filotto e a un super Ganz ha risalito la china. Per questo è giunto il momento di inanellare una serie di vittorie consecutive, proprio perché le avversarie non “corrono”. Legnago e Pergolettese sono due avversari alla portata, l’occasione non può essere sprecata.