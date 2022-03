Olivari quinto agli Assoluti di Arma di Taggia

Quinto posto per il santhiatese Daniele Olivari agli Assoluti d’Italia di enduro nella categoria Coppa Italia Junior disputata ad Arma di Taggia.

Alla prova c’erano cinque piloti del Moto Club Azeglio di cui fa parte Daniele Olivari. Con lui c’erano Giacchero, Givonetti, Segala e Lodetti. Tutti hanno portato a termine una gara durissima che li ha visti confrontarsi il venerdì sera nella prima prova sulla spiaggia con pioggia e freddo, mentre il sabato hanno disputato tre giri di 50 chilometri ciascuno tutti fuoristrada su mulattiere con sassi viscidi e radici. La domenica altra prova sullo stesso percorso del sabato. In totale i piloti hanno disputato diciannove prove speciali con tempi ridottissimi tra un controllo orario e l’altro. Su 240 piloti iscritti, per la categoria Coppa Italia hanno gareggiato in 80 e portarla a termine è stato un successo.

Il 10 aprile a Cavaglià ci sarà la seconda prova, la gara di casa per il Moto Club Azeglio e Olivari sarà ovviamente al via.