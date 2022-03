Emmanuello, il peggio che si temeva: rottura del crociato

Quello che si temeva, è stato confermato. L'infortunio di Simone Emmanuello è apparso subito grave dal momento in cui il centrocampista aveva lasciato il campo nel primo tempo della partita contro l'Albinoleffe. Uno scontro duro, il ginocchio dolorante e la sostituzione immediata. Si sperava in un brutto colpo, una distorsione, ma già dai minuti successivi al match filtrava pessimismo.

Gli esami purtroppo hanno confermato l'impressione negativa: rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Stagione ovviamente finita, il numero otto si rivedrà almeno in autunno dell'anno prossimo. La notizia è stata comunicata direttamente dal club nella serata di ieri, giovedì 17 marzo: "La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica che il calciatore Simone Emmanuello durante la partita di ieri ha subito un trauma distorsivo a livello del ginocchio destro. Gli esami strumentali eseguiti hanno evidenziato la lesione del legamento crociato. A Simone va l’abbraccio di tutta la Pro Vercelli, con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo. Forza Simone!".

Non si può sapere se il colpevole possa essere il terreno di gioco oppure lo scontro perchè le immagini non mostrano bene il momento, ma di certo il sintetico del Piola è deleterio per i giocatori e i continui infortuni ne sono la conferma. Prima viene sostituito e meglio è.