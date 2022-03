Emanuele Bellanova settimo agli Italiani delle prove multiple di Padova

Settimo posto finale per Emanuele Bellanova, classe 2004 dell’Atletica Vercelli 1978, ai campionati Italiani delle prove multiple di Padova.

Nell’eptathlon, tra gli Juniores, Bellanova ha ottenuto 4.554 punti. Il miglior piazzamento è stato nel salto in lungo, quarto con 6,76 metri, e a seguire settimo nell’asta con 3,70 metri e nel peso con 11,85 metri. Ha inoltre fatto segnare 9 secondi netti nei 60 ostacoli, 3 minuti 4 secondi e 74 centesimi nei 1.000 metri, 7 secondi e 47 centesimi nei 60 metri piani, 1,74 metri nell’alto.

A Trieste si sono invece disputati i Campionati Italiani di cross. Per l’Atletica Vercelli 1978 hanno gareggiato Paolo Orsetto (2002) sui 10 chilometri tra le Promesse, Greta Negro (‘93) sugli 8 chilometri tra le Senior, e le 2003 Beatrice Calderaro, Sofia Camoriano e Annamaria Gozzano sui 6 chilometri nella Juniores. Sempre a Trieste hanno gareggiato anche i valsesiani dell’Atletica Casone Noceto: Italo Quazzola (‘94) è giunto quinto degli italiani, Francesco Carrera (‘90) quindicesimo.

Ad Alessandria si sono disputati i campionati provinciali dei lanci ed erano diversi i ragazzi dell’Atletica Vercelli 1978 in gara. Tra le Cadette nel peso le 2008 Sofia Greppi ed Eleonora Evangelista, nel giavellotto sempre la Evangelista, sesta, e la Greppi, ottava. Tra i Cadetti hanno gareggiato nel peso il 2008 Daniele Fornasiero e i 2007 Andrea Beltrame e Giacomo Danesi, e tutti e tre hanno gareggiato anche nel giavellotto dove Fornasiero si è classificato quarto. Nel peso e nel giavellotto tra i Senior in gara Gabriele Russo (‘96). Ad Alessandria si sono corsi anche i 60 metri per Ragazze e Ragazzi: in gara le 2009 Benedetta Candriella, Maria Cecilia Castiglione e Alessandra Danesi, e le 2010 Letizia Brunelli, Ginevra Evangelista, Elena Coggiola e Matilde Gabbio, e infine i 2009 Ettore Iannucci e Marco Piovesan.

A Pittsburg, negli Ncaa Championship, Miriam Zanovello nel lungo è giunta sedicesima con 5,44 metri, nel triplo quindicesima con 12,05 metri.