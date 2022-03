Coppa Piemonte: il Gattinara vola in semifinale

Altra vittoria e qualificazione alle semifinali della Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Prima Categoria per il Gattinara. Eliminazione con onore per l’Academy Pro Vercelli nei quarti di finale della Coppa Piemonte di Eccellenza femminile.

Il Gattinara all’andata aveva vinto 3-1 in casa della Valle Cervo Andorno con reti di Porcelli, Nishchyk e El Azahari, ma poi il match era stato omologato col 3-0 per i vercellesi in quanto i biellesi avevano schierato un giocatore squalificato. Ieri sera il Gattinara in casa si è di nuovo imposto battendo la Valle Cervo Andorno per 2-1 con reti di Mussa ed Nishchyk.

Le altre qualificate alle semifinali sono Gassino San Raffaele, Perosa e Tre Valli.

Mercoledì sera è scesa in campo la squadra femminile dell’Academy Pro Vercelli nel ritorno dei quarti di finale della Coppa Piemonte di Eccellenza femminile contro il Novara: 2-2 il finale con reti di Bertolosi e Tosi. Vercellesi eli minate dopo aver perso il match d’andata per 5-0 a Novara.