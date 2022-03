Gattinara, c'è il ritorno di Coppa

Si riparte dal 3-0 a tavolino per il Gattinara nel match di ritorno dei quarti di finale della Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Prima Categoria.

Questa sera alle 20,30 il Gattinara ospita la Valle Cervo Andorno: all’andata il Gattinara di Diego Pagani si era imposto per 3-1 con i gol di Porcelli, Nishchyk e El Azahari, ma in seguito il match è stato omologato sul 3-0 per i vercellesi in quanto i biellesi hanno schierato un giocatore squalificato. Qualificazione in cassaforte quindi per il Gattinara che però non deve abbassare la guardia per evitare la rimonta avversaria.

Negli altri tre match dei quarti di Coppa si riparte col Gassino San Raffaele che ospita il Caselette dopo aver vinto in trasferta per 2-0, mentre il Tre Valli riceve il Don Bosco Asti dopo aver pareggiato 1-1 all’andata, ed infine il Perosa riparte dall’1-0 di due settimane fa ed ospita il Villastellone Carignano.