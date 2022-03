Lo Sporting torna alla vittoria, ok Villata, Celtic e Alice Castello

Poche sorprese nella sesta giornata di ritorno del campionato Csi 2021/2022. Vince la capolista Sporting Santhià, 3 a 1 sul Borgo d’Ale con i gol di Guimaraes, Floresta e Sirignano. Per i padroni di casa rete di Bertolino. Torna alla vittoria il Trino ’04 nel difficile match contro i Rangers. Il 2 a 0 finale è firmato Castagnone. Celtic a valanga sul Costanzana Dream team. Il 6 a 1 finale è firmato da due volte Mosca, due volte Giordano, Fantinati e Zola. Per gli ospiti a segno Opezzo. Rimane aggrappato alla vetta della classifica il Villata, che conquista i tre punti contro la Sangermanese battendola 3 a 1. In gol due volte Dell’Olmo e Biondolillo. Tre gol anche per l’Alice Castello, che batte il Crova grazie ai gol di Verzella, Secou e un’autorete. Successo di misura per il Club Atletico Varsej, vittorioso in trasferta contro il Polisportiva Rivese grazie alla marcatura di Mosca. Quinto posto per il Mi.Vi.Da, grazie ai tre punti conquistati contro il Castigliano. Il 2 a 1 finale è firmato da Dappiano e Franco. Per la squadra dei Cappuccini, invece, rigore di Coppeta. Unico pareggio di giornata, il 2 a 2 tra Livorno Ferraris e Warrios. Per i livornesi Anselimo e Arnone, per i guerrieri Gagnone e La Mattina.

Si torna in campo martedì, con il primo turno infrasettimanale del 2022. Entrambe sconfitte nell’ultimo turno, Rangers e Polisportiva Rivese cercano subito il riscatto. Vuole continuare a vince il Trino ’04, che martedì affronta fuori casa il Crova, che invece deve assolutamente conquistare i tre punti per ritrovare l’ottimismo. Match interessante tra Club Altetico Varsej e Warriors, distanti appena quattro punti in classifica e in piena zona play off. Scontro complicato per il Villata, che affronta il Mi.Vi.Da Crescentino, in un buon momento di forma. Torna in campo lo Stroppiana, dopo il turno di riposo, che affronta l’Alice Castello, reduce dalla vittoria contro il Crova. La capolista Sporting Santhià affronta il Livorno Ferraris martedì sul campo di Carisio. Chiude il programma, il big match tra Castigliano e Warriors, distanti appena un punto in classifica e in piena zona calda.