L'Under 17 batte l'Entella e rimane a -1 dal primo posto

Quattro vittorie e un pareggio, il bottino delle giovanili della Pro Vercelli. Torna alla vittoria l’Under 17, che passa 1 a 0 nel difficile match contro la Virtus Entella. I ragazzi di Melchiori rimangono ad un punto dalla vetta della classifica. 0 a 0, invece, tra gli Under 15 e la squadra di Chiavari. I Giovanissimi rimangono a meno due dalla capolista Renate. Successo di misura per gli Under 14, che portano a casa i tre punti nel derby contro i grigi dell’Alessandria. Tre punti anche per la Juniores Under 19 di Chicco Rossi, 2 a 1 contro il Chieri. I bianchi salgono a 27 punti. Vittoria rotonda per l’Under 15 regionale, che archivia la pratica Cenisia 3 a 0 al Silvio Piola. Le bianche casacche raggiungono il secondo posto, a meno sette dalla prima Torino.