Altro ko per la Mokaor: Valenza vince 3-1

Sconfitta esterna per la compagine della Mokaor Vercelli che è stata superata con il punteggio di 3 a 1 dal Zs Ch Valenza. “Una gara sicuramente alla portata – il pensiero dei dirigenti vercellesi – ma nei momenti decisivi non siamo stati capaci di chiudere e così siamo a commentare l’ennesima sconfitta evitabile. La mancanza di bande di peso ed i quattordici aces subiti hanno fatto purtroppo la differenza in negativo. Ora testa da subito alla gara di giovedì prossimo, nel recupero dell'undicesima giornata, contro Safa 2000 Torino, quarta forza del torneo”.

MVP Macellaro con quindici punti, ma ottima la prova delle giovani Ippolito e Avilia. Partono meglio le alessandrine che si aggiudicano la prima frazione (25 a 20). Non tarda però ad arrivare la reazione di capitan Bertinazzi & C. che con merito pareggiano i conti (25 a 19). Nel terzo però sono ancora le padrone di casa che con un guizzo si riportano avanti (25 a 20) e poi con cinismo si aggiudicano anche la quarta frazione (25 a 15) e la vittoria finale.