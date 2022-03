La Pro non sfonda: 0-0 a Piacenza

Torna a casa con un punto dalla trasferta di Piacenza la Pro Vercelli di Franco Lerda. Un pareggio che sta stretto ai padroni di casa per quello che si è visto in campo: nel primo tempo i biancorossi hanno infatti avuto almeno due occasioni clamorose (un palo e una grandissima parata di Rizzo su Cesarini) per passare in vantaggio. Decisamente spuntata invece la Pro che non ha creato particolari pericoli all'ex Tintori.

Anche nella ripresa sono i biancorossi ad essere più pericolosi con la conclusione di Munari terminata di poco fuori. Il paro consente alle bianche casacche di tenere distanti gli emiliani in classifica e di accorciare in classifica su Juventus U23 e Lecco, che hanno perso rispettivamente contro Sudtirol e Virtus Verona.

Mercoledì i leoni saranno nuovamente in campo nell'infrasettimanale: al Piola arriverà l'Albinoleffe.