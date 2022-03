La Multimed vince ancora: 3-0 al Parella Torino

Altra importantissima vittoria, la quinta consecutiva e la tredicesima dall’inizio della stagione, per i ragazzi di serie C del Multimed Volley Vercelli, che hanno avuto la meglio, tra le mura amiche del PalaPiacco, contro il team del Volley Parella Torino (3 a 0). Partono forte i vercellesi che in breve conquistano sia la prima frazione (25 a 17) che la seconda frazione (25 a 15). Avanti per due a zero è gioco semplice per Innocenti & C. chiudere la pratica (25 a 12) e conquistare altri tre punti pesanti.

“Parziali sicuramente importanti – il commento a fine match dell’head coach Cristiano Giribuola – ma il Parella è sceso in campo senza due titolari e questo ha sicuramente semplificato le cose. Dall’altra parte però grande prova da parte dei miei ragazzi, soprattutto quelli che fino a questo momento hanno avuto meno spazio, che hanno approcciato la gara con la giusta determinazione e cattiveria agonistica. Ora ci attende una settimana di fuoco con due gare importantissime”.

Martedì infatti si torna in campo. I ragazzi di patron Luigi Giordano, saranno di scena a partire dalle 21.00 ad Arona, dove affronteranno il Laica Volley nell’incontro di recupero dell’undicesima giornata di regular-season.