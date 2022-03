Bianzè e Crescentinese vincono i derby, Virtus ko

Al Bianzè il derby di Promozione col Santhià, successi per Alicese Orizzonti in Eccellenza, Lozzolo e Livorno Ferraris in Seconda Categoria. In Terza il Palestro resta solo in vetta e al suo inseguimento ora c’è la Crescentinese vittoriosa in casa dell’Academy Pro Vercelli.

In Eccellenza nell’ottava giornata di ritorno l’Alicese Orizzonti vince 2-0 in casa contro la Dufour Varallo con la doppietta di Gila, mentre pareggiano per zero a zero la Lg Trino in casa con La Pianese e il Borgovercelli a Verbania.

In Promozione per la quarta di ritorno si disputava il derby tra il Bianzè e il Santhià con la vittoria dei padroni di casa per 2-0 grazie alle reti di Valrosso e Toffolini.

In Prima Categoria nella quarta di ritorno cade la capolista Junior Pontestura ma non ne approfitta la Virtus Vercelli che viene sconfitta per 1-0 sul campo de La Vischese. Pareggio per 1-1 del Gattinara sul campo della Valle Cervo Andorno, in rete El Azhari, mentre la Pro Palazzolo viene sconfitta 2-1 in trasferta dalla Serravallese, in gol Veliu, e il Cigliano è sconfitto in casa per 1-2 dal Ceversama, rete di Bruno. Riposava la Pro Roasio.

Quinta di ritorno in Seconda Categoria: nel girone A il Lozzolo vince in casa della Mergozzese per 2-0 con gol di Lorenzo Botto e Mustafa, nel girone B il River Sesia viene battuto in casa dalla Pernatese per 4-0, nel girone C il Livorno Ferraris vince in casa per 3-0 con lo Chambave con reti di Tonello, Milazzo e Sibino.

Campionato sempre più interessante in Terza Categoria dove il Palestro ora guida con 32 punti, seconda la Crescentinese a 30, terza l’Academy Pro Vercelli a 29. Il Palestro ha vinto in casa per 4-1 contro il Valsessera con doppietta di Seletto e reti di Petrarulo e Olivato. A Vercelli si giocava il big match che ha visto la Crescentinese superare l’Academy Pro Vercelli per 3-2 con doppietta di Colla e rete di Canuto, per i padroni di casa doppietta di El Arbaoui. Sconfitta casalinga della Tricerrese Andrea Bodo battuta 2-1 dal Lenta 2011: in gol Bersano per i padroni di casa, Piacquadio e Catalano per gli ospiti. Vittoria netta per il Canadà che in casa batte 5-2 il Masserano Brusnengo con doppietta di Soncini, rete di Bertone e i rigori trasformati da Re e Gatti. Infine la Fusion Tronzano Polisport a Villanova è stata battuta per 2-1, in rete Sorrenti.