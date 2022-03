All'andata fu una debacle, ora di nuovo un bivio

Quando il 31 ottobre la Pro Vercelli ospitava il Piacenza, arrivava da un periodo complesso. Dopo l’inizio stratosferico, nelle successive sette partite i leoni raccolsero solamente una vittoria e il match contro la squadra del grande ex Cristiano Scazzola era vista come la gara della rinascita. Fu, in effetti, una partita spartiacque, ma nel peggior verso che ogni tifoso delle bianche casacche si potesse aspettare: la sconfitta, netta e meritata, fu il preambolo del tunnel che la squadra allora allenata da Beppe Scienza stava per imboccare. Da quella partita, infatti, un mese e mezzo i bianchi rimasero in ginocchio. Domenica si incontrerà una squadra che si è rinforzata rispetto all’andata e che, scalando posizioni, proprio forse grazie a quella vittoria di ottobre, è entrata nella zona playoff. Per certi versi anche questo match può essere un bivio: una vittoria allontanerebbe definitivamente i biancorossi e la Pro continuerebbe la sua rincora al quinto posto. Una sconfitta, invece, complicherebbe di non poco i piani.