La vercellese Eleonora Orso d'oro agli Europei a squadre Under 17

La vercellese Eleonora Orso si è laureata campionessa d'Europa a squadre Under 17 a Novi Sad, in Serbia. La spadista, insieme alle compagne Elisa Treglia, Federica Zogno e Allegra Cristofoletto, ha superato nell'atto finale la Spagna, dominando l'assalto in lungo e in largo chiudendo con il risultato 42-31. A guidare la squadra, insieme a Francesco Leonardi, c'era anche il maestro della Asd Pro Vercelli Dago Tassinari.

Le spadiste hanno debuttato nel tabellone da 16 superando per 45-39 la Bulgaria, poi nei quarti di finale hanno condotto fin dal principio il match contro la Francia, vincendolo con il punteggio di 45-35. In semifinale l’assalto-capolavoro contro la Svizzera, testa di serie numero 1, costretta sempre a rincorrere le azzurrine che nelle frazioni conclusive sono riuscite a “scappar via” e a chiudere 45-31.

Nella giornata di sabato 5 marzo, Eleonora Orso si è classificata al 10° posto nella gara individuale, confermandosi la migliore delle spadiste italiane. Il suo percorso si è interrotto all'assalto che metteva in palio un posto tra le "top 8" dopo un ottimo girone e due assalti vinti nel tabellone a eliminazione diretta.

Nella tappa di Coppa del Mondo disputata a Budapest, invece, Federica Isola si è fermata agli ottavi di finale, sconfitta dalla estone Kuusk per 15-13. Chicca nei due incontri precedenti aveva superato la serba Kecman (15-11) e l'americana Washington (13-12).