Cade lo Sporting, il Villata ne approfitta e va a -3

Si ferma la capolista. Nella quinta giornata di ritorno del campionato Csi 2021/2022, spicca la sconfitta dello Sporting Santhià in casa contro il Celtic, che vince di misura con il gol di Mosca.

Ne approfitta il Villata, secondo e vincitore con il gol Viazzo contro lo Stroppiana, che si avvicina al primo posto e ora si trova a meno tre. Pareggio per la terza in classifica, Alice Castello, che esce dal campo dei Rangers con il risultato di 1 a 1. In gol Verzella per gli alicesi e Greco per i padroni di casa.

In fondo alla classifica, vince il Castigliano in casa contro il Livorno Ferraris. Il 2 a 0 è firmato Niccolini e Sanelli. Perdono i Warriors, 1 a 3 con il Borgo d’Ale. Bertolino, Pissardo e Diaz i marcatori per gli ospiti, mentre per i guerrieri gol di Salvatori. Si ferma a due la striscia positiva del Trino ’04, che inciampa nel Club Atletico Varsej. La doppietta di Piscitello regala i tre punti ai padroni di casa. Per i trinesi Castagnone. Torna alla vittoria anche la Polisportiva, 3 a 0 al Costanzana Dream Team. Gol di Cinquegrana, Cassataro e Spinello. Infine, 2 a 0 del Mi.Vi.Da. sul campo della Sangermanese. Reti di Covello e Maida.