Sorride la Virtus, in Terza cambia tutto

Giornata avara di soddisfazioni per le vercellesi di Eccellenza, mentre in Terza Categoria perdono prima e seconda, Academy Pro Vercelli e Crescentinese, e ne approfitta il Palestro che aggancia l’Academy in vetta.

Settima di ritorno nel girone A di Eccellenza con l’Alicese Orizzonti che passa subito in vantaggio con Giovinazzo ma viene raggiunta nel finale dal Verbania sull’1-1. Sconfitta per il Borgovercelli a Chivasso contro La Pianese, un 2-1 che brucia: in rete Bettini. Un gol per tempo e la Lg Trino viene stesa per 2-0 a Venaria Reale.

In Promozione nel girone A si disputava la terza di ritorno e il Bianzè è uscito con uno 0-0 dal campo del Valduggia, mentre il Santhià è stato sconfitto per 1-0 in casa del Dormelletto.

Terza di ritorno nel girone B di Prima Categoria dove la Virtus Vercelli ha la meglio sul Cigliano per 1-0 con rete di Arfuso e recupera due punti alla capolista Junior Pontestura, distante comunque cinque lunghezze. Il Gattinara non va oltre lo 0-0 casalingo contro il fanalino di coda Torri Biellesi. Termina 0-0 anche tra Pro Roasio e La Vischese, mentre la Pro Palazzolo è stata sconfitta in casa per 3-2 dalla Valle Cervo Andorno: doppietta di Veliu.

In Seconda Categoria si giocava la quarta di ritorno e il risultato migliore è quello del River Sesia nel girone B con la vittoria per 2-1 in casa della Virtus Mulino Cerano con reti di Borgognoni e Salto. Nel girone A il Lozzolo pareggia 2-2 in casa col forte Gravellona San Pietro con doppietta di Lorenzo Botto. Nel girone C sconfitta per 2-1 del Livorno Ferraris, in rete Tiso, a Brandizzo.

Terza di ritorno in Terza Categoria: l’Academy Pro Vercelli cade sul campo dell’Accademia Soccer Biella per 3-2, doppietta di Sasso, ma non ne approfitta la Crescentinese che viene battuta per 1-0 sul campo del Masserano Brusnengo. Non si lascia scappare l’occasione il Palestro che espugna il campo del Fusion Tronzano Polisport per 1-0 con la rete di Borotti. Vittoria del Lenta 2011 sul Canadà per 2-1 con doppietta di Albertano, a segno Soncini per gli ospiti. Sabato nell’anticipo la Tricerrese Andrea Bodo ha espugnato il campo del Valsessera per 2-1 con reti di Lasagna e Muca. La nuova classifica vede il Palestro in testa con l’Academy Pro Vercelli a 29 punti, la Crescentinese insegue con 27 punti, ma si avvicina anche la Tricerrese Andrea Bodo a 24.