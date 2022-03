Nardecchia: "Gara ottima, non semplice dopo il gol subito a freddo"

"Siamo contenti e soddisfatti perchè abbiamo fatto una gara ottima - commenta il vice allenatore Massimiliano Nardecchia - Non era semplice condurre una partita così dopo il gol subito. Siamo venuti subito fuori dopo lo svantaggio: abbiamo giocato un ottimo primo tempo che ci ha permesso di improntare poi il match anche nella ripresa. Il lavoro che sta facendo il mister sta venendo fuori: ha dato certezze e anche quando le cose non si mettono bene siamo in grado di riprendere la gara come oggi è accaduto. Tutti i ragazzi che vengono chiamati in causa fanno bene e siamo contenti per questa vittoria".

"Abbiamo fatto una bellissima prestazione meritando la vittoria - sottolinea Alessandro Macchioni, autore del gol del pareggio -Sicuramente sono molto soddisfatto del gol segnato anche perchè ho passato un momento difficile e per questo lo dedico alla mia famiglia che mi è stata molto vicino negli ultimi mesi. Dopo la distrazione iniziale siamo stati bravi a reagire da squadra vera. Abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo e di poter stare in alto. Ora finalmente sto bene anche a livello fisico e spero che questo momento possa durare a lungo".