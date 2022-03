La Pro cala il poker: Pro Patria ribaltata

Torna alla vittoria la Pro Vercelli e lo fa in modo più che convincente annichilendo 4-1 al Piola la Pro Patria. Bella prestazione degli uomini di Lerda, capaci di ribaltare i bustocchi passati in vantaggio in avvio di match. Poi i gol di Macchioni, Comi, Bruzzaniti e Crialese rimettono le cose a posto e portano i bianchi a -3 dal quinto posto occupato dal tandem Lecco-Triestina.

Dopo l'opaca partita di settimana scorsa contro la Giana i leoni dovevano dare un segnale di risveglio per provare a scalare altre posizioni in classifica. Il match, però, inizia nel peggiore dei modi per la Pro che dopo due minuti si ritrova sotto: bella azione corale degli ospiti e Piu insacca davanti a Rizzo. Il pallino del gioco rimane però nelle mani dei vercellesi e a metà primo tempo sale in cattedra Gianmario Comi: prima spizza su corner per il pareggio di Macchioni, poi gira in porta l'assist di Bruzzaniti, ribaltando il risultato prima della fine del primo tempo. Nella ripresa la Pro Patria ci prova nei primi minuti mettendo sotto pressione la difesa bianca, ma il tiro cross di Bruzzaniti e il mancino capolavoro al volo di Crialese chiudono il match.

Tre punti che consentono quindi alla Pro di tornare alla vittoria al Piola dopo i due pareggi contro Pro Sesto e Renate. Prossimo impegno per la squadra di Lerda settimana prossima sull'ostico campo del Piacenza.