La Mokaor cede in casa contro Montalto Dora

Sconfitta interna per la compagine della Mokaor Vercelli che cede il passo alla Pallavolo Montalto Dora (3 a 1), quarta forza del torneo.

“Nonostante il forfait dell’ultimo minuto di Comello, infortunatasi alla caviglia nell’ultimo allenamento prima della gara - il pensiero dei dirigenti bicciolani - si poteva fare molto di più. Dopo il primo set vinto con merito, le ragazze hanno tirato i remi in barca e spianato la strada alle ospiti, che con il minimo sforzo hanno ottenuto il massimo risultato. Dobbiamo crescere anche dal punto di vista tecnico, infatti per poter essere più competitivi occorre migliorare sia la ricezione che l’attacco”.

Partono forte le vercellesi che si aggiudicano la prima frazione (25 a 18). Non tarda però ad arrivare la reazione delle ospiti che prima pareggiano i conti (25 a 19), poi bissano (25 a 18). Avanti per due a uno è gioco semplice per le torinesi chiudere la pratica (25 a 17).