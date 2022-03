Derby dalle mille emozioni: la Multimed espugna Novara 3-2

Importantissima vittoria esterna per i ragazzi di serie C del Multimed Volley Vercelli che hanno espugnato il campo del Volley Novara (3 a 2) in un derby dalle mille emozioni. “Successo inaspettato visto che affrontavamo una formazione coriacea e che sul proprio terreno non aveva mai perso – fa sapere l’head coach vercellese Cristiano Giribuola – ma più che meritato per quanto dimostrato sul campo. E’ stata una gara giocata a fasi alterne dove abbiamo reso decisamente meglio nel primo e nel terzo parziale, vinti entrambi con il punteggio di 25 a 22 ed avuto dei cali importanti nel secondo e nel quarto. Poi al quinto siamo partiti bene, portandoci avanti 10 a 3 e nonostante il tentativo di rimonta da parte dei padroni di casa, siamo stati bravi a chiudere con merito la gara 15 a 11, facendo esplodere i tantissimi tifosi che sono arrivati da Vercelli. Bravi soprattutto i ragazzi che sono stati sempre molto concentrati e nei momenti di difficoltà sono rimasti uniti, aiutandosi l’uno con l’altro. Ora subito testa alla prossima gara – conclude – visto che la classifica è molto corta e basta poco per perdere posizioni”.