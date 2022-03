Vittoria per i Mooskins, Livorno doppio ko

Doppia sconfitta per la formazione femminile del Livorno Ferraris in Promozione. Proseguono i campionati minori di pallacanestro.

Le ragazze di coach Rimedio sono state battute in casa dal Gators per 46-55: Iorio 11 punti, Formica 11, Rigassio 7, Salussolia 6, Hayan 4, Anzola 4, Carignano 3, A. Garbiero, Gianotti, Bordea e Pillitteri. Sconfitta pure in casa del Conte Verde per 57-32: Anzola 10 punti, Salussolia 9, Rigassio 6, Bordea 5, Gianotti 2, A. Garbiero e Rosso.

Le livornesi ora giocheranno domenica 6 marzo a Farigliano, l’11 marzo ad Avigliana, il 16 marzo in casa con Nuova Tortona, il 19 marzo a Chieri, il 24 marzo ad Alessandria.

In Promozione i Mooskins Vercelli hanno vinto a Borgosesia col Valsesia 44-36, mentre domenica 6 marzo ospiteranno il Vigliano e il 10 marzo la Virtus Verbania.

Nel Csi i Mooskins il 7 marzo ospiteranno il Labor Torino.

In Prima Divisione il Livorno Ferraris ieri sera, giovedì, giocava in casa con Leinì, mentre lunedì 14 marzo farà visita al Ronzone.