Coppa Piemonte: il Gattinara ipoteca la semifinale

Vittoria esterna per il Gattinara nell’andata dei quarti di finale della Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Prima Categoria.

Giovedì sera i ragazzi di mister Diego Pagani si sono imposti per 3-1 in casa della Valle Cervo Andorno con i gol di Porcelli, Nishchyk e El Azahari. Il match di ritorno si disputerà giovedì 17 marzo alle 20,30 a Gattinara.

Mercoledì sera era scesa in campo la squadra femminile dell’Academy Pro Vercelli nell’andata dei quarti di finale della Coppa Piemonte di Eccellenza femminile: è giunta la sconfitta per 5-0 sul campo del Novara. Il ritorno si giocherà il 16 marzo alle 20,30 al “Ferrante”.

Per quanto riguarda il campionato Under 19 femminile, il match tra Academy Pro Vercelli e Accademia Torino, sospeso all’85’ quando all’ingresso in campo della vercellese Morchid l’arbitro le aveva chiesto di togliere lo hijab, con le susseguenti proteste di giocatrici e dirigenti dell’Academy, la partita è stata omologata sul 2-2. L’unico provvedimento disciplinare riguarda il dirigente dell’Academy Pro Vercelli Andrea Euplio Pastore squalificato fino al 15 marzo per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro al termine della partita.