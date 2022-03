A più di 90 anni, ennesimi titoli italiani per Andrea Corvetti

Anche se non pienamente ristabilito da un problema al ginocchio che lo affligge da tempo Andrea Corvetti è tornato alle gare partecipando ai Campionati Italiani di Atletica Leggera per Bancari che si sono disputati a Padova nello scorso fine settimana.

Al di là degli oltre novant’anni di età, come evidenzia la sua carta d’identità (ma ne dimostra almeno una ventina in meno), l’atleta master per eccellenza non demorde ed è lo spirito con il quale si è sempre dedicato con forza d’intenti all’atletica che gli permette di avere un fisico longilineo e ancora tanta voglia in corpo di gareggiare. L’atleta vercellese, tesserato per l’Amatori Master Novara e per l’Unione Nazionale Veterani dello Sport di Vercelli, ha vinto innumerevoli titoli italiani nella sua lunga carriera e quelli conquistati a Padova non saranno sicuramente gli ultimi. Primo, perché è difficile trovare avversari di pari età che si avvicinino alle sue prestazioni, e secondo perché sarebbe in grado di scalzarli in quanto non all’altezza di correre gare in pista sulla velocità, come invece predilige Corvetti.

Gli ultimi due titoli, infatti, sono arrivati gareggiando sui 200 e 800 metri. “Per ora ho abbandonato l’idea di gareggiare su strada per via del malanno al ginocchio, però ho corso almeno fino a qualche anno fa anche i 10 chilometri e le mezze maratone”. Corvetti vive per la corsa, secondo la sua indole vorrebbe sempre essere in pista a correre, ma in alcune occasioni devono frenarlo dai suoi impulsi sportivi, costringendolo a “imporgli” lo stop, proprio con l’intento di contenere la sua frenesia: “Avevo pensato di partecipare anche ai Campionati Italiani Indoor di Ancona, forse non era il caso… A Padova mi sentivo bene, sentivo che il ginocchio rispondeva alle sollecitazioni, ed avevo preparato al meglio le gare con gli allenamenti in pista al campo Coni. Sono ampiamente soddisfatto, la mia medaglia d’oro non è quella materiale ricevuta come premio, bensì quella di non aver avuto problemi al ginocchio durante le gare”.

Andrea Corvetti sta già pianificando la stagione 2022 con la partecipazione ai Campionati Europei Master no-stadia di Grosseto e i Campionati Italiani individuali su Pista Master in sede da definire.