Skeleton: Bagnis e Margaglio campioni italiani 2021/2022

Amedeo Bagnis e Valentina Margaglio sono campioni italiani di skeleton per la stagione 2021-2022. Sul budello di Igls, in Austria, si sono disputati mercoledì i campionati italiani assoluti di bob e skeleton, e in quest’ultima disciplina erano in gara tutti gli atleti di punta della Nazionale italiana.

Il tricerrese Amedeo Bagnis, dopo l’undicesimo posto alle Olimpiadi e il terzo al Mondiale Junior, ha concluso la sua stagione col titolo italiano. Ha vinto grazie alla grande prima discesa e ha infine terminato la gara col tempo di un minuto 45 secondi e 85 centesimi, davanti a Mattia Gaspari, distanziato di 10 centesimi, terzo Giovanni Marchetti a un secondo e 23 centesimi.

La pontesturese Valentina Margaglio, dopo il dodicesimo posto alle Olimpiadi e dopo un secondo e un terzo posto in Coppa del Mondo, si è imposta nettamente e senza problemi col tempo di un minuto 48 secondi e 85 centesimi davanti ad Alessia Crippa di un secondo e 41 centesimi e Alessandra Fumagalli di un secondo e 73 centesimi.