Velo Club Vercelli: già in gara a febbraio

Quest'anno il Velo Club Vercelli ha iniziato molto presto, rispetto al solito, l'attività agonistica dei propri tesserati, grazie all'arrivo di nuovi compagni di squadra che hanno voluto subito cimentarsi con i nuovi colori.

Il fine settimana appena concluso si può definire il primo vero weekend di gare del 2022 (già a febbraio) per il Velo, dopo il preludio di Zacchi a Formigliana una settimana fa e le prime randonnee.

E proprio Franco Zacchi ha colto il primo piazzamento alla sua seconda corsa in divisa bianco rosso blu, giungendo 13° assoluto (4° di categoria) sabato 26 febbraio nella gara in linea al Crocicchio di Carisio, valida come 2a prova del Trittico di apertura.

Passando alle lunghe distanze invece domenica 27 il granfondista principe del Velo Francesco Tambone ha preso le misure della stagione che lo aspetterà partecipando alla prestigiosa Granfondo di Laigueglia. Per Francesco è un ritorno a questo tipo di manifestazioni dopo 3 anni e il grave infortunio occorsogli proprio un anno fa in mountain bike con la frattura del femore; ritorno coronato con un'ottima prova: 116 km percorsi in 3 ore e 37' alla media di 32,7 km/h.

Nello stesso momento la rappresentanza biellese del velo composta da Vito Greco, Silvia Coda, Chiara Tosetti e Pierluigi Bagnalone, prendeva parte alla loro seconda randonnee di stagione, la RandoMilano tra riso e vino, portardola al termine i 225 km e 2250 metri di dislivello in 9 ore e 30 minuti. Con loro ha pedalato, sul percorso corto da 125 km, anche Giuseppe Vella.