Engas, un brutto ko a Correggio

L'Engas Hockey Vercelli paga i tre impegni in una settimana e perde in casa del Correggio. Nel pomeriggio di domenica 27 febbraio i nerogialloverdi sono stati sconfitti in Emilia per 6-4, dopo le vittorie arrivate al PalaPregnolato contro Matera e Sarzana nei giorni scorsi.Sempre senza l'infortunato Nicolas Ojeda, l'Engas era passato in vantaggio con un gol di Juan José Moyano, per poi subire quattro gol dai padroni di casa. I gol di Walter Sisti, Massimo Tataranni e Matteo Zucchetti nel secondo tempo non hanno potuto evitare la sconfitta.

Nel frattempo la Federazione ha diramato il calendario dei quarti di finale di Coppa Italia, dove L'HV affronterà l'Amatori Wasken Lodi in trasferta il 9 marzo.

In Serie B l'Amatori Vercelli ha battuto per 4-2 il Roller Lodi al PalaPregnolato (tre gol di Federico Ortiz), mentre la seconda squadra dell'Engas ha perso per 8-2 in casa dell'Amatori Wasken Lodi.