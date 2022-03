Csi: Villata a valanga sul Crova, Sporting Santhià di misura

Tanti gol nella quarta giornata di ritorno del campionato Csi 2021/2022. Vittoria in trasferta per lo Stroppiana, che supera 3 a 1 il Mi.Vi.Da con i gol di Ciocca e due volte Mombelli. Per i crescentinesi rete di Esposito. Successo di misura della capolista Sporting Santhià, che con la doppietta di Floresta supera la Polisportiva Rivese, in gol con Trecate. Seconda vittoria consecutiva per il Trino ’04, che travolte il Costanzana per 5 a 1 con La Loggia, Guaschino, Bianco e due volte Castagnone. Dream Team in gol con Giornadano. Goleada anche per il Villata: 6 a 0 al Crova penultima in classifica. A tabellino la tripletta di Dell’Olmo, Finocchiaro, Varelli e Viazzo. Poker del Borgo d’Ale contro il Livorno Ferraris, che conquista i tre punti con la doppietta di Pissardo, Bertolino e Fabbian. Maimone, invece, per i livornesi. Trionfa l’Alice Castello nel big match contro il Club Atletico Varsej. Gol vittoria di Secou. 1 a 0 anche per la Sangermanese, che sconfigge in casa il Castigliano grazie alla rete di Berti. Successo anche per il Celtic, 3 a 0 agli Warriors con i gol di Abate, Mosca e Arlone.

Classifica: Sporting Santhià 44, Villata 38, Alice Castello 37, Club Atletico Varsej 34, Stroppiana 32, Celtic 30, Rangers 29, Borgo d’Ale 28, Mi.Vi.Da. Crescentino 27, Livorno Ferraris 24, Sangermanese 22, Trino ’04 19, Warriors 15, Castigliano 14, Polisportiva Rivese 13, Crova 11, Costanzana 1.