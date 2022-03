Parte la "Gran Trofeo Mediofondo 2022"

Al via domenica il “Gran Trofeo Mediofondo 2022”. Il GT Mediofondo è l’alternativa ai grandi circuiti di gran Fondo, con percorsi adatti a tutti i livelli di ciclismo, che unisce cicloturismo e agonismo. Un connubio rivolto a tutti coloro che vogliono testare le proprie performance in sicurezza, senza rinunciare allo spirito di aggregazione e atto a valorizzare le doti personali di ogni atleta ed il territorio in cui si pedala.

6 tappe da vivere che inizia con la prova al via da Livorno Ferraris, per poi snodarsi con le altre gare tra le terre del riso del vercellese e del vino del Monferrato. Tra le novità dell’edizione 2022: la mediofondo “Casa Martini” tappa conclusiva del GT che

si terrà il 12 giugno e prenderà il via dalla storica azienda piemontese sita nella frazione Pessione di Chieri in provincia di Torino, e la nascita di GT Cycling Zone un programma web in onda sulla pagina Facebook del gruppo GT Mediofondo e racconterà delle gare, dei percorsi, di tecnica e soprattutto dei partecipanti con l’esperta conduzione di Fabrizio Gulmini.