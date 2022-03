Pari per Virtus, Borgo e Academy, Bianzè e Santhià ko

Campionato riaperto in Terza Categoria. Il pareggio dell’Academy Pro Vercelli riavvicina in classifica Crescentinese e Palestro, entrambe vittoriose. Giornata vittoriosa per il Cigliano in Prima Categoria, amara in Promozione.

In Eccellenza si giocava la sesta giornata di ritorno che registra due pareggi e una sconfitta per le vercellesi. Pari nel finale di partita per il Borgovercelli in casa contro il Venaria Reale: a dare un punto ai borghini ci pensa Pane. Pari casalingo anche per la Lg Trino che va avanti con Gambino ma viene raggiunta su rigore. Sconfitta di misura, 1-0, infine per l’Alicese Orizzonti in casa della Biellese.

Seconda di ritorno in Promozione: il Santhià sembrava avviato alla rinascita, va avanti con Maletta e Rida, nuovi arrivati, ma poi un rigore riapre il match e alla fine vince l’Arona per 4-2. Sconfitta casalinga per 1-0 per il Bianzè battuto dal Piedimulera.

Seconda di ritorno in Prima Categoria dove il Cigliano strapazza la Pro Roasio per 4-0 con i gol di Carnaroglio, Bruno, Calandra e Damiani. Pareggio esterno per 1-1 della Virtus Vercelli in casa del Valdilana Biogliese, in gol Arfuso. Sconfitta al 90’ per il Gattinara, 1-0, sul campo della capolista Junior Pontestura. Brutto capitombolo della Pro Palazzolo battuta 3-0 a Candelo dal fanalino di coda Torri Biellesi.

Tre pareggi per le tre vercellesi nella terza giornata di ritorno in Seconda Categoria. Nel girone A 0-0 del Lozzolo in casa del Voluntas Suna, nel girone B 1-1 del River Sesia a Lumellogno, con un’autorete, e nel girone C 1-1 in casa del Livorno Ferraris con la Virtus Ciriè, in rete Fumiento.

Seconda di ritorno e campionato riaperto in Terza Categoria con l’Academy Pro Vercelli che guida con 29 punti, secondo la Crescentinese con 27 e terzo il Palestro con 26. La capolista Academy Pro Vercelli pareggia 1-1 in casa del Masserano Brusnengo, con rete di Ciocca. La Crescentinese vince 2-1 in casa sul Lenta 2011: Colla e Canuto per i padroni di casa, Albertano per gli ospiti. Vittoria casalinga di misura, 1-0, del Palestro sulla Cossatese con rete di Mancastroppa. Finisce 1-1 tra Canadà e Valsessera, rete di Bertone per i vercellesi. Partita sospesa a Tricerro dove i padroni di casa della Tricerrese Andrea Bodo conducevano per 1-0 con rete di Baucero, ma al 15’ l’arbitro si infortuna e pone fine al match che verrà recuperato martedì seradalle 20,45 ripartendo dall’1-0.

Questa settimana sono in programma anche le coppe. Mercoledì 2 marzo torna la Coppa Piemonte di Eccellenza femminile con l’Academy Pro Vercelli che farà visita al Novara alle 20,30 al “Silvio Piola” di via Kennedy. Giovedì 3 marzo alle 20,30 ad Andorno Micca per la Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Prima Categoria scenderà in campo il Gattinara contro la Valle Cervo Andorno. I match di ritorno si giocheranno il 16 marzo alle 20,30 al “Ferrante” per la femminile e il 17 marzo alle 20,30 per il Gattinara.