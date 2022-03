Multimed: vittoria convincente contr Ovada

Vincono e convincono i ragazzi di serie C del Multimed Volley Vercelli che hanno avuto la meglio contro il Plastipol Ovada (3 a 0). “Netta vittoria non solo nel punteggio – fa sapere l’head coach Cristiano Giribuola – ma per quanto di buono dimostrato sul campo, con un atteggiamento positivo sin dal primo punto e con quella cattiveria agonistica necessaria per superare un avversario tosto come gli alessandrini. Una prestazione importante da parte dell’intero collettivo che si è espresso al meglio e questo sicuramente è positivo per il prosieguo della stagione”. Partono forte i vercellesi che si aggiudicano la prima frazione (25 a 17). Stessa musica nel secondo con i padroni di casa che dominano e bissano (25 a 11). Avanti per due a zero è gioco semplice per i ragazzi di "patron" Luigi Giordano, chiudere la pratica (25 a 18).