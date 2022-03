Mokaor: la capolista è troppo forte

Troppo il divario tecnico tra la capolista Lilluput e la Mokaor Vercelli. Le ragazze allenate dal duo Luca Gherardi – Sergio Vigliani, sono state infatti superate dalle torinesi con un netto 3 a 0. “Pur disputando una gara generosa – fanno sapere i dirigenti bicciolani – poco abbiamo potuto contro una formazione costruita appositamente per fare il salto di categoria. La differenza si è vista soprattutto in attacco dove le padrone di casa hanno messo a terra molti più palloni di noi. Non era certamente questa la gara da vincere a tutti i costi, ma per il prosieguo di stagione sarà importante migliorare le prestazioni contro le big del torneo”. Avvio di gara equilibrato, poi le torinesi cambiano marcia e conquistano il primo parziale (25 a 21). Avanti per uno a zero, nel secondo le padrone di casa spingono il piede sull’acceleratore ed in breve bissano (25 a 8). Stessa musica nel terzo con la capolista che chiude la pratica (25 a 14).