La Pro non va oltre al pari: con la Giana finisce 1-1

Non va oltre il pareggio contro la penultima della classe la Pro Vercelli di Franco Lerda che impatta 1-1 sul campo della Giana Erminio. Un passo indietro sul piano del gioco per le bianche casacche che dopo i sette punti nelle ultime tre partite ha sofferto probabilmente un po’ di stanchezza e, specie nel secondo tempo, ha patito le azioni dei padroni di casa che nel finale hanno sfiorato il gol vittoria in una mischia furibonda.

Il match è stato caratterizzato anche da un campo in condizioni pessime, decisamente il peggior terreno di gioco visto in questa stagione.

Il solito gol di Comi nel primo tempo aveva illuso i leoni che con una vittoria si sarebbero avvicinati addirittura al quarto posto, visto il netto calo del Renate.

Come detto in precedenza però nel secondo tempo il calo evidente ha compromesso il risultato. Poche le occasioni create nella ripresa dalla squadra di Lerda che anzi ha rischiato anche di prendere il gol nel finale.

Con questo punto i leoni scivolano all’ottavo posto sorpassati dal Lecco vittorioso a Renate