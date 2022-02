Tirato fuori il carattere nella settimana più difficile

Che questa sia stata la settimana più difficile, mediaticamente parlando, dell’intera stagione è fuori dubbio: la bufera scoppiata intorno alla frase pronunciata da Franco Lerda al giocatore del Renate ha avuto un risvolto, come ampiamente prevedibile, nazionale. Il mister si è parzialmente giustificato e scusato, la società ha ripetuto di condannare ogni forma di razzismo, ma questo non è bastato per balzare agli onori della cronaca, purtroppo da un sentiero sbagliato. Come se non bastasse, pochi giorni dopo la notifica del giudice sportivo, è arrivata anche la notizia del coinvolgimento delle bianche casacche nell’inchiesta sulle plusvalenze che sta avvolgendo il calcio italiano. Insomma due “colpi” non di poco conto che sembravano aver segnato anche la squadra nel primo tempo di Seregno. I giocatori hanno però dimostrato carattere ribaltando le sorti del match (cosa successa solo una volta contro la Giana quest’anno). Senza la vittoria in Brianza si starebbe parlando ancora una volta di una Pro intermittente: con altri tre punti domenica si imboccherebbe certamente la strada della continuità.