Minors: vincono i Mooskins, Livorno Ferraris ko

Sono ripresi dopo la lunga sosta i campionati minori di pallacanestro.

In Promozione i Mooskins Vercelli hanno vinto in casa col Teens Biella per 70-57 e coach Paolo Rigolone ha schierato Ghezzi 21 punti, Hoxhara 14, Gobbo 13, Barale 7, Nicolazzini 6, Riccardo Rigolone 5, Giaccone 2, Simone 1, Leone 1, Corino, Schiorlin e Muca. E hanno vinto a Castelletto Ticino per 46-61: Ghezzi 11 punti, Schiorlin 10, Riccardo Rigolone 9, Girardi 7, Simone 6, Leone 4, Gobbo 4, Hoxhara 4, Giaccone 2, Nicolazzini 2, Barale 2.

Ecco tutti gli impegni dei Mooskins: venerdì 25 febbraio a Borgosesia col Valsesia; il 3 marzo in casa con Vigliano; 10 marzo in casa con Virtus Verbania; 20 marzo a Romentino; 24 marzo in casa con Fulgor Omegna; 3 aprile a Casale con la Virtus; 7 aprile in casa con Oleggio Junior; 22 aprile a Biella con Spazio Forma; 12 maggio in casa con Universal Novara.

Nel Csi sconfitta per i Mooskins in casa con Victoria Torino per 46-54: Gobetti 16 punti, Perello 9, Congionti 9, Bonda 7, Lupo 4, Cavanna 1, Marco Braghin. Il 7 marzo ospiteranno il Labor Torino.

In Prima Divisione il Livorno Ferraris di Enrico Bonafin ha perso 77-56 in casa del Pont Donnas: Ninkam 9 punti, Vargas 8, Travaglia 7, Rotella 6, Cannizzaro 5, Lavarino 4, Fardin 4, Galicia 4, Gambarotto 3, Cremonesi 3, Gabutti 1, D’Andrea 1. E ha perso in casa col Rouge et Noir Aosta 46-54: Vargas 17 punti, Rotella 6, Lavarino 6, Travaglia 5, Galicia 5, Cremonesi 4, Lorenzon 2, Tape 1, Gambarotto, Ninkam, D’Andrea e Fardin.

I prossimi impegni: 3 marzo in casa con Leinì, il 14 marzo in casa del Ronzone, il 17 marzo in casa col Ronzone, il 24 marzo trasferta col Golden River, il 29 marzo in casa col Valdilana Virtus, il 1° aprile a Vigliano.

La Promozione femminile del Livorno Ferraris infine ha questi impegni: 27 febbraio a Rivoli col Conte Verde; 2 marzo in casa con Avigliana; il 6 marzo a Farigliano; l’11 marzo ad Avigliana; il 19 marzo a Chieri; il 24 marzo ad Alessandria. Da fissare il match con Nuova Tortona.