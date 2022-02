Il Cigliano fa suo lo scontro al vertice: Calton battuto 3-1

In serie D sabato scorso il Volley Cigliano ha battuto in trasferta il Calton con il risultato di 1-3 (23/25 -25/19 -21/25- 18/25). Si è trattato di uno scontro al vertice a casa del Calton secondo in classifica. Partita non brillantissima della formazione ciglianese che però ha il grande merito di aver avuto pazienza e tenacia e di aver approfittato dei momenti di calo delle avversarie. Un'altra occasione sfruttata per aumentare il distacco in classifica dalle inseguitrici. Prossimo appuntamento a Santhià sabato 26/2 contro il TeamVolley Cossato.

A referto: Nora Cisilino, Giorgia Bellotto, Irene Balegno, Giulia Bernardi, Matilde Bono, Rebecca Sardo, Sara Penno, Maddalena Masoero, Micaela Martelli, Giulia Remondini, Mariangela D'Andrea, Gaja Raseni. L’Under 15 Uisp domenica 20/2 a Borgofranco: Volley Borgofranco - Volley Cigliano 3/1. Anche la Under 15 ritorna in campo dopo la sospensione per Covid e disputa una gara caratterizzata da fasi alterne. Nonostante la sconfitta si sono però visti interessanti momenti di miglioramento nel gioco di squadra, segno che il lavoro svolto in palestra durante i mesi di sospensione agonistica ha iniziato a dare i suoi frutti. A referto: Francesca Ariagno, Ioana Alupoaei, Matilde Gaspari, Valentina Grumo, Letizia Pozzo, Rachele Sellone.