Successo per il primo "Derby Juve vs Toro by Golf Sì"

Un altro weekend all’insegna del divertimento e grande partecipazione al Golf Cavaglià. Sono stati infatti quasi un centinaio le maglie bianconere e granata che hanno invaso pacificamente il percorso per la prima edizione del "Derby Juve vs Toro by Golf Sì" (18 buche Stableford 2 categorie) sfida sul campo da golf tra golfisti/tifosi. A due giorni dal pareggio calcistico il match questa volta è stato vinto dagli juventini (415 a 392, valeva la somma dei migliori 11 score netti per squadra) guidati dai “bomber” Giuseppe Pino Gaeta (migliore in campo con 43 punti e vincitore della maglia n° 7 autografata di Vlahovic), Alessandro Ropolo (43), Albino Fagiano (39), Massimo Stesina (38) e Paola Pignolo (38).

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimo Marè Cavaglià punti 37, 1° Netto Giuseppe Gaeta Cavaglià 43, 2° Netto Mario Giribaldi Cherasco 40, 3° Netto Albino Fagiano Pinerolo - Pragelato 39. 2a categoria: 1° Netto Alessandro Ropolo Cavaglià 43, 2° Netto Dario Borney Aosta 42, 3° Netto Antonella Cavagna Cavaglià 41. 1° Ladies Luigina Demaria Nazionale 38. 1° Seniores Mauro Pautassi Cherasco 40. 1° Juve Giuseppe Gaeta 43, 1° Toro Mauro Pautassi 40. Driving Contest unico buca 5 e buca 7: Jan Kai Moro. Nearest unico buca 6: Vittorio Eulogio m. 2,21. Nearest unico buca 9: Denise Scotti m. 1,15.



Domenica spazio alla beneficienza: “Segui il Cuore Lions Golfisti Varese”

Spazio alla beneficienza nel fine settimana al Golf Cavaglià. Domenica si disputerà la tappa del circuito “Segui il Cuore Lions Golfisti Varese” (18 buche Stableford 3 categorie - iscrizioni: soci 25€, esterni 75€), circuito giunto al terzo anno che sostiene la lotta contro il cancro al seno appoggiando l’Associazione C.A.O.S..

La gara sarà l’ultima prova valida per il Trofeo Invernale by Pro shop Cavaglià. In palio al 1°classificato del circuito un carrello Sun Mountain Pathfinder PX3. La classifica del circuito sarà data dalla somma dei migliori 3 score netti sulle 5 gare con premi ai primi 3 classificati. Info e iscrizioni 0161/966771 - [email protected] .