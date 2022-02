L'Under 13 Silver Ecs Crescentino vince il proprio girone

Primo posto nel girone “rosso” per la formazione Under 13 di coach Stefano Maggini e quindi un’altra soddisfazione per l’Ecs Crescentino del presidente Maurizio Ravarino.

"Con Maggini, nuovo allenatore alla guida della squadra da inizio stagione, e solo nove ragazzi e una ragazza, abbiamo dato filo da torcere a società di alto livello - commenta Ravarino - Grazie ad un gioco di squadra e molto impegno e frequenza agli allenamenti, abbiamo ottenuto risultati inaspettati".

Dopo la vittoria del proprio girone dell’Under 17, anche l’Under 13 emula i compagni più grandi e si impone nel suo girone “rosso” di categoria. L’Under 13 Silver dell’Ecs ha conquistato il successo nel girone battendo in trasferta la blasonata Reba Torino per 58-54. Nell’occasione Maggini ha fatto giocare Ravarino 28 punti, Segantin 16, Maggini 8, De Angelis 4, Massarotto 2, Leone, Irico, Mainero.