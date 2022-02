Lerda: “Non sono e non sarò mai un razzista: verrà fatta chiarezza”

“Prima di iniziare la conferenza stampa ci tengo a far presente che non sono mai stato un razzista e mai lo sarò. Mi spiace molto che una parola detta senza alcun obiettivo discriminatorio sia stata strumentalizzata in questo modo, dipingendomi per ciò che non sono. Essendoci un procedimento in corso non intendo commentare o rispondere ad altre domande (su questo tema, ndr) e sono sicuro che verrà fatta chiarezza per provare la mia posizione”: così l’allenatore della Pro Vercelli Franco Lerda, legge la sua dichiarazione ufficiale in merito alla maxi-squalifica comminatagli dal Giudice Sportivo (11 giornate, cioè sino al 28 aprile 2022, ovvero fine stagione regolare) per aver “pronunciato una frase razzista nei confronti di un giocatore avversario durante il primo tempo della partita contro il Renate di domenica 20 febbraio”. L’ambiente della Pro è ovviamente scosso, inizialmente doveva parlare la dirigenza stessa, che però - dato che si è presentato lo stesso Lerda ai microfoni – ha reso noto che emetterà a breve un comunicato ufficiale a breve.

Intanto domani, mercoledì 23 gennaio alle 14:30 si gioca a Seregno il recupero della 22.a giornata e la squadra bianca al “Piola” si è regolarmente allenata agli ordini del suo mister, che sarà sostituito dal vice Andrea Nuti in panchina, insieme a suo figlio Mattia e da Massimiliano Nardecchia (che fu in panchina anche nella gara di andata, terminata 1-0 per i Leoni, rete decisiva di Rolando al 10’ pt).

L’avversario è presto tratteggiato dal trainer dei Leoni: “Squadra difficile da affrontare e non è una frase fatta: ha nel temperamento, praticità e determinazione le sue armi migliori. Vinceva 2-0 (reti iniziali di Vitale e Gomes) con la Juve U23 (gara poi terminata 2-2, acuti bianconeri di Cudrig e Pecorino) ed è da letteralmente prendere con le pinze”. E ancora: “Anche a Mantova poteva vincere (poi Seregno sconfitto 3-1), ma noi dal punto di vista nervoso ci siamo, anche se logicamente non abbiamo avuto gran tempo per prepararla, come le altre volte, dato che domenica eravamo in campo”.

Il Seregno del trainer romano Alberto Mariani (già allenatore delle giovanili della Lazio e mister in seconda alla Salernitana) non vince al “Ferruccio” (impianto sportivo del 1934 che prende il nome dal figlio dall’allora presidente e imprenditore del Seregno Umberto Trabattoni, futuro n.1 del Milan dal 1940 al 1954) dal 28 novembre scorso (2-0 alla Giana Erminio), a cui sono seguiti i ko con Lecco (1-4), Triestina (0-1), il pareggio a reti bianche col Fiorenzuola, la sconfitta col Padova (1-2) e – appunto - il 2-2 con la JuveU23. Contro gli “Spartans” che si ritrovano sempre in zona pericolante al 16° posto con 26 punti, Emmanuello tornerà disponibile (verosimilmente in panchina), non così Bunino, ancora ai box per infortunio (in via di guarigione).

Chiediamo a Lerda sulle reali condizioni di Belardinelli, molto atteso sulla mediana e sinora ottimamente sostituito dal giovanissimo Louati: “Luca ha ancora i classici dolorini dovuti alla pubalgia con cui dovrà conviverci per un po’, che siano due settimane o due mesi”. Poi, il trainer dei vercellesi chiosa sul momento dei suoi: “Premesso che meglio si può sempre fare meglio, oggi siamo più consapevoli: siamo cioè quello che si sapeva saremmo potuti e dovuti diventare, quando ho preso la squadra. Questo dobbiamo però confermarlo partita per partita, sennò non conta niente. Il nostro, lo abbiamo ampiamente capito, è un campionato equilibrato e che sia contro Sud Tirol o Pro Sesto il risultato non è mai scontato. Un esempio? A Salò abbiamo vinto sì 3-0 ma certamente abbiamo subito più tiri in porta rispetto alla gara col Renate. Mi dite che giovani e difesa siano i nostri i punti positivi? Devi necessariamente partire da un certo equilibrio di squadra per poter lavorare sui giovani e però l’avete visto comesia vero che io non guardi la carta di identità, cercando di mettere sempre in campo gli 11 che ritengo essere i migliori in quel momento”.