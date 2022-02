Multimed di rimonta: 3-2 contro l'Hasta

Vittoria in rimonta per la compagine maschile di serie C del Multimed Volley Vercelli che, sotto per due a zero è riuscita ad imporsi sul non facile campo dell’Hasta Volley (3 a 2). “Due punti guadagnati oppure un punto perso ? Direi un punto guadagnato - fa sapere Cristiano Giribuola - visto che eravamo veramente contanti e che i nostri avversari hanno disputato due set perfetti, giocando una grande pallavolo. Dal terzo in avanti poi abbiamo aggiustato qualche cosa e siamo riusciti ad ottenere una vittoria che fa morale e classifica. Abbiamo intrapreso un percorso di crescita che sta continuando, anche se oggettivamente persiste il problema palestre e rispetto anche ad altre società, non riusciamo ad avere gli spazi necessari per allenarci”. Avvio di gara equilibrato, con le due formazioni che avanzano punto a punto, ma al fotofinish hanno la meglio i padroni di casa che si aggiudicano il primo parziale (26 a 24). I bicciolani subiscono il colpo ed in breve cedono anche la seconda frazione (25 a 18). Sotto per due a zero, Innocenti & C. spronati da coach Giribuola, prima riducono le distanze (25 a 15), poi pareggiano i conti (25 a 20) ed infine dominano e vincono il tie-break (15 a 7).